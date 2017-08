Goiás direciona sete jogadores para a equipe B, incluindo artilheiro Léo Gamalho

Léo Gamalho é artilheiro do Goiás na temporada, com 13 gols marcados

Sete jogadores não estão nos planos do técnico Argel Fucks para a sequência da Série B. A lista inclui o artilheiro do clube na temporada, o atacante Léo Gamalho, que, ao lados dos outros, também será direcionado para a equipe B do clube, um grupo que participa de atividades em separado e não é relacionado para as partidas.

Os outros jogadores são o goleiro Márcio, os laterais Hélder, Felipe Saturnino e Paulinho e os meias Jean Carlos e Murilo. Destes, três foram contratados nesta temporada (Hélder, Paulinho e Jean Carlos). Outro que deixará o grupo principal é o meia Thalles, que volta ao sub-20 esmeraldino.

Léo Gamalho, de 31 anos, é artilheiro da equipe com 13 gols marcados em 2017. O atacante viveu um jejum de gols recentemente e passou mais de cem dias sem balançar as redes. Mas marcou seu único gol na Série B na vitória por 3 a 0 sobre o CRB. O jogador ainda é o artilheiro da Copa do Brasil, com 5 gols marcados pelo Goiás, que acabou eliminado da competição mata-mata pelo Fluminense na 4ª fase.

Num primeiro momento, os sete jogadores serão encaminhados para o time B, mas o Goiás tentará negociar rescisão contratual amigável, para encerrar o vínculo antecipadamente, com todos. Os atletas têm vínculo até o fim deste ano.