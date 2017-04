Goiás defende vantagem para tentar passar pelo Fluminense

Com uma pequena vantagem construída em casa, o Goiás encara o Fluminense, nesta quarta-feira (19), às 21h45, no Maracanã, no. Será a oportunidade para muitos jogadores jogarem pela primeira fez no principal palco do futebol brasileiro e a chance de colocar o time esmeraldino entre os 16 finalistas da competição nacional - dos 80 que iniciaram apenas restaram 5, que se junta...