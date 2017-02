Goiás decide no início, goleia o Itabaiana-SE fora de casa e avança na Copa do Brasil

Com início avassalador, o Goiás venceu o Itabaiana-SE, por 4 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, interior do Sergipe. Com o resultado, o time esmeraldino está classificado à segunda final da Copa do Brasil.

O artilheiro Léo Gamalho abriu o caminho para classificação ao marcar duas vezes no início do jogo. Carlos Eduardo ampliou ainda no primeiro tempo, enquanto Pedro Bambu marcou o quarto gol esmeraldino. Os mandantes descontaram com Diego Neves, de pênalti, e Paulinho Macaíba.

O Goiás volta a jogar na próxima segunda-feira, às 19h30, contra a Aparecidense, na Serrinha, pela 1ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano. Pela Copa do Brasil, o Goiás terá pela frente o Boa Esporte, do técnico Julinho Camargo, em Varginha, a data ainda será definida pela CBF, mas provavelmente será no dia 1º de março.

O jogo

Precisando de uma vitória para se classificar, o Itabaiana começou no ataque e teve oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta de Igor, mas Marcelo Rangel pegou. No minuto seguinte, o atacante Léo Gamalho não perdoou e aproveitou cruzamento de Tiago Luís seguido de falha do goleiro Genivaldo.

Artilheiro em ótima fase, Léo Gamalho ainda tinha a contribuição da defesa sergipana. Tiago Garça falhou e a bola sobrou com o atacante, que bateu por cobertura e deixou o Goiás muito confortável em relação à classificação.

Como a missão do Itabaiana ficou muito complicada, o jogo ficou um pouco mais morno. O time mandante só incomodou Marcelo Rangel aos 30 minutos, mas o goleiro esmeraldino catou com segurança.

Aos 39, o atacante Carlos Eduardo aproveitou vacilo da defesa do Itabaiana, driblou o goleiro Genivaldo e ampliou para o time esmeraldino. Com tranquilidade, o Goiás foi para o vestiário com larga vantagem no placar.

Na segunda etapa, o "Tremendão" precisava de quatro gols para eliminar o Goiás. Mas quem marcou foi novamente o time goiano. Pedro Bambu chutou cruzado, aos 10 minutos, e deixou Genivaldo vendido no lance.

O time mandante descontou aos 14 minutos. Magno cruzou e a bola tocou na mão de Patrick. O árbitro marcou pênalti. Diego Neves cobrou com categoria e venceu Marcelo Rangel. Seis minutos depois, o time mandante voltou a assustar com Igor mandando bola na trave.

Insistentes, os donos da casa chegaram ao segundo gol com Paulinho Macaíba, aos 34 minutos. No entanto, a missão era muito dura, pois os sergipanos precisavam virar o placar para garantir classificação. O Goiás conseguiu controlar o jogo nos minutos finais e voltou com a vitória.

Ficha técnica:

Local: Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana-SE

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Diogo Morais (PR)

Itabaiana: Genivaldo; Magno, Tiago Garça, Heverton e Janílson Madona; Hércules (André Beleza), Daniel (Zaquel), Diego Neves (Fabinho Cambalhota) e Igor; Paulinho Macaíba e Geovane. Técnico: Aílton Silva

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena (Toró), Tiago Luís (Walter), Jean Carlos e Carlos Eduardo; Léo Gamalho (Medina). Técnico: Gilson Kleina

Gols: Léo Gamalho aos 6' e aos 14', Carlos Eduardo aos 39' do 1º tempo, Pedro Bambu aos 10' do 2º tempo (Goiás), Diego Neves aos 14' e Paulinho Macaíba aos 34' do 2º tempo (Itabaiana)

Cartões amarelos: Everton Sena (Goiás); Janílson Madona, Hércules, Magno (Itabaiana)

Público: 1.506 pagantes

Renda: R$ 30.700,00