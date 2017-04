Goiás contrata dois jogadores para a disputa da Série B

Dois reforços contratados pela diretoria esmeraldina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro chegam ao clube, nesta segunda-feira (10), para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

O primeiro é o lateral direito Tony, de 27 anos, que estava no Mirassol-SP disputando o Campeonato Paulista. O jogador que acumula passagens por clubes como Bahia, Santa Cruz, Portuguesa, Criciúma, Grêmio, Juventus-SP e CRB-AL, é uma indicação do técnico Sérgio Soares. Caso seja aprovado nos exames médicos, o novo lateral direito do Goiás assina vínculo com duração até novembro de 2017.

Outro reforço que desembarca no CT Edmo Pinheiro nesta segunda-feira é o atacante Michael, de 21 anos. O jogador terminou sua passagem pelo Goianésia com derrota para o Atlético, domingo, no Estádio Olímpico, e acabou vendo sua equipe amargar o rebaixamento.

Além de Tony e Michael, o Goiás ainda tem acerto com o meio-campo Elyeser, que disputa o Campeonato Gaúcho pelo Caxias-RS. Na mira esmeraldina, o zagueiro Bruno Aguiar deve ser outro reforço a pintar no clube nos próximos dias.