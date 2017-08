Goiás contrata atacante Nathan Cachorrão, ex-Inter e Paraná

O Goiás confirmou, na manhã desta quinta-feira (3), a contratação do atacante Nathan, que fica no clube até o fim da Série B. É a primeira indicação de Argel Fucks que chega ao clube desde que o técnico assumiu a equipe esmeraldina e passou a avaliar o elenco. O alviverde será o sétimo clube da carreira de Nathan, que tem 23 anos, o terceiro do jogador em 2017.

Nathan chega a Goiânia nesta quinta-feira para passar por exames médicos. Formado pelo Internacional e com passagens pela seleção brasileira de base, o atacante passou também por Ponte Preta, Santa Cruz, Brasil de Pelotas, Ceará e Paraná.

O atacante tem um acesso no currículo. Pelo tricolor pernambucano, fez parte do elenco que conquistou vaga na Série A com o vice-campeonado da Série B de 2015. Nathan ganhou o apelido Cachorrão e costuma comemorar gols imitando um cão urinando na bandeirinha de escanteio.

O Goiás chegou a observar o zagueiro Alan Costa, do Vitória.