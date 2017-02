Goiás confirma empréstimo e Aylon reforça ataque

Depois de dois dias de negociação, o Goiás acertou o empréstimo do atacante Aylon, do Internacional. Artilheiro do time gaúcho no ano passado, o jogador de 24 anos não teria espaço no colorado, que tem até buscado jogadores para o ataque, como Willian Pottker e Marcelo Cirino.

Aylon chega ao Goiás por empréstimo de um ano, até o fim da temporada. O jogador é esperado em Goiânia nesta segunda-feira (20) para assinatura do contrato.

Não é a primeira vez que Aylon é emprestado pelo Inter. Em 2015, o jogador disputou a Série B pelo Paysandu. O atacante tem 15 gols em 52 partidas pelo colorado.