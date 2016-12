Goiás confirma contratação do goleiro Marcelo Rangel por duas temporadas

Após algumas semanas de negociação, a diretoria do Goiás confirmou a contratação do goleiro Marcelo Rangel, de 28 anos, para defender o clube esmeraldino nas duas próximas temporadas.

Titular em 37 de 38 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Londrina, Marcelo Rangel foi o goleiro menos vazado da competição nacional.

Goleiro de 1,86m, Marcelo Rangel é paranaense e passou por clubes como Cianorte e Operário Ferroviário antes de chegar ao Londrina.

Marcelo Rangel chega para concorrer por uma posição que deu dor de cabeça ao Goiás em 2016. O clube tem no plantel Ivan, Renan e Márcio, três experientes goleiros que possuem contrato de mais uma temporada com o clube. Segundo o diretor de futebol do clube, Harlei Menezes, o clube ficará, a princípio, com todos os goleiros, além de Marcelo Rangel.

No entanto, a possibilidade de que Ivan, Renan ou Márcio busquem outros clubes não está descartada.