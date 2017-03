Goiás chega a acordo para saída de Walter

O Goiás selou na noite desta segunda-feira (6) a saída do atacante Walter do clube. Uma reunião com representates do atleta definiu por um acordo entre as partes para que o jogador deixe o alviverde, após o episódio em que ele agrediu o goleiro reserva Matheus, de 22 anos, com uma cotovelada, no último dia 25.

Há, no entanto, uma pendência a ser resolvida com o Porto (Portugal), que detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta. Segundo informou o Goiás, esta definição deve ocorrer já nesta terça-feira (7), assim que o clube português for comunicado do acordo entre o esmeraldino e os representantes de Walter.

Walter estava suspenso do Goiás desde o dia 25, quando agrediu o goleiro Matheus, que chegou a ficar inconsciente e foi encaminhado ao hospital. O arqueiro voltou aos treinos apenas nesta segunda-feira. Após a agressão, Matheus registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o fato.