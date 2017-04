Goiás busca superação para evitar depressão

De volta a Goiânia após eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, no Maracanã, o elenco do Goiás agora se concentra na segunda partida da semifinal do Campeonato Goiano. O alviverde tenta se recuperar da queda no Rio com uma classificação à sétima final estadual consecutiva. Por outro lado, a queda para o rival seria um duro golpe na campanha esmeraldina no primeiro sem...