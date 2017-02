Goiás bate o Goianésia no Valdeir José de Oliveira e segue invicto no Goianão

Com campo pesado, cheio de lama e contra um adversário que causou certo perigo, o Goiás conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Goiano ao bater o Goianésia, por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. O time esmeraldino aproveitou os erros da defesa adversária para chegar aos gols da vitória com Jean Carlos e Léo Gamalho.

O resultado impôs a primeira derrota do Azulão do Vale no Campeonato Goiano, por outro lado, o Goiás segue invicto na competição. Com a vitória em Goianésia, o Goiás chegou aos 11 pontos na classificação e está na 2ª colocação do Grupo A. Com 6 pontos, o Azulão do Vale está na vice-liderança do Grupo B.

Na próxima rodada, o Goiás volta a campo na segunda-feira (20) para enfrentar a Aparecidense, na Serrinha, às 19h30, em jogo válido pela 1ª rodada do 2º turno da fase de classificação do Campeonato Goiano. Antes, o Goiás estreia na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Itabaiana, no Sergipe. O Goianésia, por sua vez, enfrenta o Iporá, no próximo domingo, às 15h30, no Ferreirão, em Iporá.

O jogo

A partida começou movimentada no Valdeir José de Oliveira, que tinha um gramado pesado e com muita lama. Jogando em casa, o Azulão do Vale começou melhor e criando mais jogadas ofensivas.

A primeira boa oportunidade surgiu aos 10 minutos, com o meia Juliano. O camisa 10 experimentou da intermediária e obrigou Marcelo Rangel a saltar e fazer uma bela defesa. O Goiás tinha muita dificuldade para chegar ao ataque, prejudicado pela condição do gramado e a boa atuação do time mandante.

Aos 43 minutos, Michael fez bela jogada, driblou a marcação e chutou firme. Mais uma vez, Marcelo Rangel estava bem posicionado e impediu o gol do Azulão do Vale. No minuto seguinte veio o castigo. Após vacilo incrível da defesa do Goianésia, Carlos Eduardo rouba a bola e toca para o meio da área. Jean Carlos chegou dividindo para abrir o placar.

No segundo tempo o Goiás voltou com uma postura melhor. Não demorou para o time esmeraldino ampliar. Aos 10 minutos, Léo Sena brigou na dividida e a bola ficou para Jean Carlos. O meia deu assistência para Léo Gamalho que, frente a frente, não desperdiçou.

Com dois gols de vantagem no placar, o time do Goiás adotou postura mais defensiva e espera o momento certo para contra-atacar. O técnico Jorge Saran fez alterações na equipe para torna-la mais ofensiva.

O Azulão do Vale até que tentou ao menos descontar, mas o Goiás se defendeu muito bem e impediu qualquer possibilidade para o Goianésia chegar às redes.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Adaílton Fernando

Goianésia: Luan; João Marcos, Fábio e Marcus Vinícius (Giovanni); Iury, Gabriel (Paulo Renê), Irlan, Juliano e Bruno Henrique; Nonato e Michael (Yhan). Técnico: Jorge Saran

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt; Carlos Eduardo, Léo Sena (Toró), Jean Carlos e Tiago Luís (Medina); Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Cartões amarelos: Patrick (Goiás); Iury (Goianésia)

Gols: Jean Carlos aos 44’ do 1º tempo, Léo Gamalho aos 10’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 1.162

Renda: R$ 30.820