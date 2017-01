Goiás aposta em quarteto para melhorar criação do time

Para tentar apagar a imagem da equipe de pouca criatividade da temporada 2016, o Goiás diversificou seu elenco para as disputas deste ano. Além de manter boas expectativas sobre o desempenho do jovem Léo Sena, a maior revelação do clube na Série B do ano passado, investiu na contratação dos meias Jean Carlos e Tiago Luis, além de apostar no desconhecido Mael.O quarte...