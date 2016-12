Goiás anuncia Helder como sexto reforço

A diretoria do Goiás acertou a contratação do sexto reforço para disputa da temporada 2017. Trata-se do lateral direito Hélder, de 28 anos, que defendeu o América-MG na Série A do Campeonato Brasileiro em 2016.

Jogador de força e velocidade, Hélder acumula passagens por clubes como Juventude, Náutico, Ceará e Internacional. Além desses clubes no futebol brasileiro, Hélder defendeu o Nancy, da França, além de do Dínamo Bucareste e Rapid Bucareste, ambos da Romênia.

Além de Helder, o Goiás já anunciou como reforços nesse mercado o goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Fábio Sanches e Everton Sena, o lateral esquerdo Paulinho e o volante Toró. A diretoria esmeraldina ainda está no mercado em busca de um atacante que atue mais pelos lados do campo e um meia.