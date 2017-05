Goiás: Alex Alves, Carlos Eduardo e David Duarte buscam 3ª conquista consecutiva

Poder colocar um título de campeão no currículo é objetivo de qualquer jogador. Ser tricampeão de forma consecutiva é fato cada vez mais raro no futebol atual. No domingo, três atletas do Goiás terão oportunidade de gravarem os nomes na história do clube caso conquistem o terceiro título do Estadual.Acostumado a decidir títulos nas categorias de base, o atacante Car...