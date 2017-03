Goiás administra vantagem e avança na Copa do Brasil

Com boa vantagem criada em Goiânia, o Goiás teve um pouco de trabalho, mas voltou de Cuiabá com a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Após sair perdendo, o time esmeraldino buscou o empate, 1 a 1, com o Cuiabá na Arena Pantanal.

O time esmeraldino poderia até perder por três gols de diferença, mas segue invicto na Copa do Brasil. Ex-Goiás, o atacante Juba abriu o placar no primeiro tempo, mas Aylon marcou seu primeiro gol com a camisa do Goiás para empatar.

O Goiás vai conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira, às 14h30, quando a CBF realiza sorteio entre as 10 equipes remanescentes na competição. Como Paraná Clube e ASA-AL ainda farão o jogo da volta pela terceira fase, o time esmeraldino pode ter também como adversário o vencedor desse confronto que será conhecido apenas em abril.

O jogo

Precisando golear para avançar na Copa do Brasil, o Cuiabá começou a partida no ataque. O time mato-grossense tentou acuar o Goiás desde o primeiro minuto. No entanto, o time esmeraldino conseguia neutralizar as ações adversárias.

Só que aos 25 minutos o Dourado abriu o placar. Após pressão, o atacante Cleberson Tiarinha cruzou na medida para Juba, ex-Goiás, completar para o fundo do gol. A abertura de placar deu ânimo para os mandantes que se lançaram ao ataque.

Minutos depois do gol, David Duarte salvou o Goiás sobre a linha fatal. Bruno Veiga, ex-Vila Nova, conseguiu perder gol feito. Juba ainda conseguiu assustar Marcelo Rangel nos acréscimos do primeiro tempo, mas errou o tiro.

Para a segunda etapa, o relógio era adversário ferrenho do Cuiabá. O Goiás tentava usar isso em seu favor. O time esmeraldino conseguia segurar bem o ímpeto dos mandantes que foram ficando nervosos. Aos 11, Carlão recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso.

Três minutos depois o Goiás conseguiu empatar e deixar a partida mais tranquila. Após cobrança de escanteio, Aylon desviou para vencer Henal e deixar tudo igual na Arena Pantanal. Coube ao time esmeraldino administrar o resultado até o apito final do árbitro.