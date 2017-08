Goiás acerta contratação do lateral direito Railan

A diretoria do Goiás acertou a contratação do lateral direito Railan, de 22 anos, para a sequência da temporada. O novo reforço desembarca em Goiânia nesta segunda-feira (21) para passar por exames médicos e, posteriormente, assinar contrato com a equipe esmeraldina.

Railan disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo RB Brasil (SP), mas passou também pelo Grêmio Novorizontino no primeiro semestre. Antes do futebol paulista, Railan defendeu clubes como Fortaleza e Bahia.

A chegada do novo lateral direito, cuja contratação é uma indicação do técnico Argel Fucks, representa a 28ª contratação do Goiás para a temporada. A necessidade da contratação de um novo lateral foi provocada pela lesão de Tony, pela ida de Hélder para equipe B e a dificuldade de adaptação do boliviano Saavedra.

Com 25 pontos, o Goiás é o 15º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Brasil de Pelotas (RS), nesta terça-feira, às 19h15, em Pelotas. O Goiás tenta voltar a vencer na competição após quatro jogos com duas derrotas e dois empates.