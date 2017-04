Goiás acerta contratação de zagueiro para a disputa da Série B

Atualizada às 19h23 - 20/04/2017

A diretoria do Goiás acertou a contratação do zagueiro Bruno Aguiar, de 31 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava jogando no futebol do Catar e chega ao clube esmeraldino com vínculo até o fim de 2019.

O desejo de contar com o futebol de Bruno Aguiar é antigo no Goiás. A negociação com o jogador aconteceu nas últimas semanas e teve desfecho positivo. O novo defensor esmeraldino se destacou em clubes como Santos, Sport e foi campeão da Série B com o Joinville em 2014.

Após anunciar as contratações do lateral direito Tony e do atacante Michael - ambos já estrearam pelo clube - e o acerto com o meia Elyeser, que disputa o Campeonato Gaúcho pelo Caxias, a diretoria esmeraldina ainda busca reforços no mercado.

Existe um acordo verbal com o Joinville e com Bruno Aguiar, mas o jogador só poderá jogar em junho, quando a janela internacional de transferências será aberta. "Ele utilizará esse período para se recondicionar, pois passou um bom tempo jogando no futebol do Oriente Médio", explicou o presidente Sergio Rassi.

A diretoria esmeraldina está de olho em mais um jogador para meio-campo e também um atacante que atua pelos lados de campo. O Goiás tentou a contratação do colombiano Stiven Mendoza, do Corinthians, mas a negociação não evoluiu.