Goiás abre vantagem, mas vê Itumbiara buscar empate no JK

Em dois tempos distintos, Goiás e Itumbiara ficaram no empate, 2 a 2, no Estádio JK. Após abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo, o time esmeraldino permitiu o empate dos mandantes na etapa complementar.

Com os resultados da rodada, o Goiás ficou na liderança do Grupo A, com 23 pontos, e vai enfrentar o Atlético na semifinal. O Itumbiara, por sua vez, terminou sua participação no Campeonato Goiano com 17 pontos e garantiu participação na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018.

O Goiás volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, quando recebe o Fluminense no Serra Dourada, em jogo válido pela ida da quarta fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Goiano, o time esmeraldino enfrentará o Atlético na fase semifinal, com datas e horários dos jogos a serem definidos pela Federação Goiana de Futebol.

O jogo

A partida começou com caráter de amistoso, mas não demorou para o Goiás abrir o placar sob forte sol em Itumbiara. Aos seis minutos, o meia Thalles recebeu lançamento e chutou forte, cruzado, no alto. Rodrigo Calaça demorou para reagir e a bola passou por ele morrendo no fundo das redes.

Dois minutos mais tarde, o Itumbiara respondeu e chegou a empatar com Mateus Magro, mas o volante foi flagrado em posição de impedimento e o tento foi anulado. O Goiás ainda perdeu duas ótimas oportunidades com Otacildo e Aylon. Aos 22 minutos, Pedro Bambu desviou no primeiro poste e Aylon mandou para as redes, mas a arbitragem marcou irregularidade.

O Goiás só conseguiu ampliar o placar aos 43 minutos. O zagueiro David Duarte recebeu a bola na área e tentou finalizar, mas chutou torto. Por sorte, Hélder acompanhou a jogada e apareceu no segundo poste para ampliar o marcado no Estádio JK.

Sem vencer como mandante, o Itumbiara voltou para o segundo tempo em buscar da virada. A missão era difícil, mas o meia Danilinho deu esperança ao torcedor tricolor. Aos 23, Danilinho entrou na área como um atacante para finalizar após passe de Gilmar.

O Gigante foi para cima e conseguiu arrancar o empate. Aos 36 minutos, o volante Mateus Magro chutou de fora da área, a bola quicou em frente ao goleiro Marcelo Rangel, que aceitou.

Na reta final do segundo tempo, o meia Juan foi expulso de campo por reclamação. O meia Danilinho ainda acertou bela cobrança de falta no travessão. Nos acréscimos, o goleiro Marcelo Rangel fez ótima defesa para impedir o gol de Vanílson, que seria o da virada do Itumbiara.

Ficha técnica

Local: Estádio JK, em Itumbiara

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Adaílton Fernando e Tiego dos Santos

Itumbiara: Rodrigo Calaça; Douglas, Ricardo Bierhals (Diego Paulista), André Ribeiro e Bruninho; Mateus Magro, Thiago Dias, Guto (Nandinho) e Marcelo Labarthe (Danilinho); Vanílson e Gilmar. Técnico: Luizinho Vieira

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder (Rezende), David Duarte, Everton Sena e Jefferson; Pedro Bambu, Patrick e Thalles (Jean Carlos); Aylon, Otacildo e Jarlan (Juan). Técnico: Sílvio Criciúma

Gols: Thalles aos 6', Hélder aos 43' do 1º tempo (Goiás); Danilinho aos 23' e Mateus Magro aos 36' do 2º tempo (Itumbiara)

Cartões amarelos: Marcelo Labarthe, Nandinho (Itumbiara); Jefferson, Aylon, Juan (Goiás)

Expulsão: Juan (Goiás)

Público: 10.000 pagantes

Renda: R$ 200.000,00