Ginásio em Goiânia recebe jogo beneficente com Falcão

O craque do futsal Falcão estará em Goiânia na tarde deste sábado (26), para um jogo beneficente que será realizado no ginásio da Cidade Jardim, que fica na Praça Abel Coimbra. O amistoso terá início às 16 horas, mas os portões serão abertos para o público às 14h30.

Com quase 20 anos de atuação na Seleção Brasileira de Futsal, o jogador profissional recebeu medalha de ouro na Copa do Mundo de Futsal em 2008 e 2012. Falcão conquistou duas Bolas de Ouro FIFA, uma em 2004 e outra em 2008, e foi eleito quatro vezes como melhor jogador de futsal do mundo na premiação AGLA Futsal Awards (2004, 2006, 2011 e 2012). Ele é o maior artilheiro de todos os tempos em seleções nacionais dos esportes geridos pela FIFA (futebol, futsal e futebol de areia).

Além do Falcão, a partida de sábado contará com a participação de convidados como os cantores Felipe Araújo, Lucas Led e Edy Britto (da dupla Edy Britto & Samuel). Os dez clientes do Shopping Cerrado que foram os melhores colocados no “Desafio Chute Premiado”, realizado em comemoração ao Dia dos Pais, também participarão do amistoso. Os técnicos dos dois times serão professores de Educação Física de escolas parceiras.

Para assistir ao jogo, basta levar um quilo de alimento não perecível ao Shopping Cerrado e trocar por um ingresso, no balcão de atendimento do SAC, localizado no piso 2. Os alimentos arrecadados serão destinados para o Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo.