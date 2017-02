Gilson Kleina vê evolução no Goiás

Após quatro jogos do Goiás na temporada, o técnico Gilson Kleina não estava plenamente satisfeito com o desempenho de sua equipe. Antes de pegar estrada para Goianésia, o treinador cobrou evolução de sua equipe. Após a vitória por 2 a 0, o treinador esmeraldino afirmou que enxergou melhora no jogo de seus comandados.

“Evoluímos. Tivemos mais ações pelos dois lados, isso foi uma evolução muito boa. Como tínhamos o Tiago Luís pela esquerda e o Carlos Eduardo pela esquerda, a equipe distribuiu melhor o jogo com o passe do Victor Bolt e do Jean Carlos. O time está de parabéns, aqueles que entraram e todos que estão envolvidos”, frisou Gilson Kleina.

“Foi uma vitória que dá confiança, onde temos de parabenizar todo mundo. Agora, temos de nos mobilizar para a Copa do Brasil, onde é só uma partida e temos de jogar assim (como foi em Goianésia) para nos classificar”, completou o treinador.