Gilson Kleina esboça Goiás com novidades

O time titular do Goiás terá mudanças para o duelo de domingo, às 17 horas, contra o Goianésia, fora de casa. O técnico Gilson Kleina testou equipe com novidades nas laterais.

Na lateral direita, Helder foi barrado do time titular e treinou entre os reservas. O volante Pedro Bambu foi escalado improvisado no setor. Com isso, o atacante Tiago Luís apareceu no time titular. Na outra lateral o volante Patrick ganhou a vaga de Felipe Saturnino, que sofreu entorse no tornozelo. Paulinho, que vinha sendo titular, tem lesão muscular.

Desta forma, o time titular treinado por Gilson Kleina nesta sexta-feira teve: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt; Léo Sena, Jean Carlos, Tiago Luís e Carlos Eduardo; Léo Gamalho.