Gilson Kleina esboça equipe

O Goiás busca a reabilitação no Campeonato Goiano, amanhã, diante do Rio Verde, fora de casa - o time perdeu sua invencibilidade na temporada na segunda-feira, frente à Aparecidense (2 a 1), na Serrinha. Para isso, o técnico esmeraldino Gilson Kleina esboçou ontem a montagem do time para atuar no Estádio Mozart Veloso do Carmo. Sem poder contar com o zagueiro Everton Sena, suspen...