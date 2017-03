Gilson Kleina deixa o Goiás e já tem novo clube encaminhado

Gilson Kleina deixou o comando técnico do Goiás na tarde desta terça-feira (21). O treinador solicitou o desligamento no início à diretoria esmeraldina, que chegou a um acordo com o agora ex-comandante. Silvio Criciúma, técnico da equipe sub-20 já deve dirigir a equipe no treinamento desta tarde e no jogo desta quarta-feira (22), diante do Crac, na Serrinha, pela 11ª rodada do Goianão.

Kleina deve assumir a Ponte Preta. O treinador chegou ao clube em setembro do ano passado. Foram 29 jogos sob seu comando, com 14 vitórias, 7 empates e 8 derrotas - 55,1% de aproveitamento.