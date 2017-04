Gilmar luta para se manter como goleador, mesmo com menos jogos

Artilheiro do Campeonato Goiano, até o momento, o atacante Gilmar aposta sua última ficha no duelo de domingo, às 16 horas, no Estádio JK, contra o Goiás. Com oito gols, o atacante do Gigante tenta aumentar sua marca e depois terá de secar seus concorrentes que avançaram às semifinais.O principal adversário de Gilmar é Léo Gamalho. O artilheiro esmeraldino está fora...