General espera Galo ousado

Um torneio diferente, memorável e charmoso. É assim que Robston, volante do Anápolis, define a Copa do Brasil. A 29ª edição da competição será a 5ª da carreira do jogador, mas com novidades no formato. O Galo estreia hoje, contra o Bragantino, às 19h15, no Estádio Jonas Duarte. Na mais marcante das campanhas em que Robston esteve, está a do semifinalista Atlético em 201...