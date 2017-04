Gamalho volta em grande estilo e só pensa na semi

O artilheiro esmeraldino voltou aos gramados recuperado de lesão e deixou sua marca. Léo Gamalho converteu cobrança de pênalti no fim do jogo e deu a vitória ao Goiás sobre o Fluminense, no Serra Dourada, quinta-feira, pela Copa do Brasil.Afastado do time titular por quase um mês devido a uma fratura no dedão do pé, Léo Gamalho superou as dores que ainda sente no local ...