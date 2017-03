Galo vence a 1ª em casa e respira

Apenas ontem, na abertura do 3º turno do Goianão, o Anápolis, atual vice-campeão da competição, conseguiu sua primeira vitória em casa nesta edição do Estadual. Diante do Goianésia, o Galo da Comarca fez 1 a 0 e abriu vantagem para a zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Felipe Baiano, já aos 38 minutos do segundo tempo.

O Anápolis chega aos 12 pontos, mesma pontuação do Azulão do Vale, que leva vantagem nos critérios de desempate para ocupar a 3ª colocação do Grupo B. A chave é liderada pela Aparecidense, que garantiu vaga na semifinal, com 23 pontos. Na ponta de baixo, o Rio Verde tem apenas 8 pontos e a pior campanha do Estadual.

No jogo, as equipes não conseguiram domínio pleno e, em um lance isolado, já quando o confronto caminhava para o fim, Felipe Baiano aproveitou uma bola rebatida na área para mandar para o fundo das redes, dando a vitória para os anfitriões, aos 38 minutos do segundo tempo.

Se o Anápolis só conseguiu a primeira vitória em casa ontem, o Goianésia segue sem vencer fora de seus domínios. Mesmo com a dupla de ataque Nonato e Michael em campo, o time não conseguiu incomodar o goleiro Wagner Bueno.

Na próxima rodada, domingo, o Azulão recebe a Aparecidense, enquanto o Anápolis folgará na tabela.