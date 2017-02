Galo sem força em casa na Copa do Brasil

Distante de ser um Galo bom de briga no seu terreiro, o Anápolis foi decepcionante logo na estreia na Copa do Brasil. Após garantir direito de disputar o torneio nacional como vice do Estadual 2016, o Anápolis só empatou em casa, no Estádio Jonas Duarte, por 0 a 0, diante do Bragantino. Assim, o Galo da Comarca foi eliminado na fase inicial do torneio nacional.

Terá de melhorar muito, especialmente nos setores de criação e ofensivo, se não quiser correr risco de descenso. Até agora, o Anápolis só fez três gols no Estadual e, ontem, completou quatro empates. Dos três gols, dois foram dos zagueiros - um de Valdomiro e outro de Igor.

A torcida até que tentou empurrar o Galo. Fez da arquibancada um poleiro de cantos de incentivo. Depois, impaciente, começou a protestar, vaiar o time, apático. Por incrível que pareça, o destaque do Anápolis foi o goleiro João Vitor, que salvou o time pelo menos por três vezes. O Bragantino volta para casa faturando R$ 250 mil (cota da 1ª fase), R$ 315 mil (cota da 2ª fase) e 60% da renda do jogo de ontem.

O Anápolis, ao contrário, terá de correr contra o prejuízo no Goianão. Inofensivo, vê crise se aproximar do clube. O técnico Caio Autuori já é contestado pela torcida - antes, o clube demitiu o baiano Charles Fabian.

Porém, o Galo da Comarca teve dificuldades, como mandante, em fazer bom uso de estar jogando em casa. O ataque não foi produtivo. Uma das principais jogadas, pelo lado direito, esbarrava na marcação do Massa Bruta sobre o lateral Marcelo.

No contra-ataque, o Bragantino era perigoso. Poderia abrir o placar no início do jogo. Adriano apareceu livre , tocou rasteiro e João Vitor evitou o gol. A torcida local tentava empurrar o time, que estava apático.

Apesar de marcado, Marcelo conseguia ser perigoso. Atacava e chamava os companheiros para buscar a vitória. Numa jogada rápida, Marcelo bateu forte e parou na boa defesa do goleiro.

O Galo dava sinais de que poderia cantar no seu terreiro. Porém, ciscava muito e pouco criava. Até que, aos 44 minutos, desperdiçou a melhor chance. Lançamento para o atacante Régis, que tocou em cima do goleiro rival. O rebote caiu no pé de Marcelo. Chute colocado. A bola, caprichosamente, passou rente à trave. Lamentos da torcida.

O segundo tempo foi marcado pelas poucas chances. O Bragantino literalmente cozinhava o Galo. Parte da torcida decidiu acender os sinalizadores. O árbitro parou o jogo. O Anápolis permanecia apagado, sem esboçar sinais de que venceria.

Novamente João Vitor evitou gols dos visitantes, nas conclusões de Rafael Chorão e Rafael Grampola (ex-Anápolis). A torcida local, impaciente, só pôde protestar. O Galo ficou longe de ser bom de briga e terminou o jogo de crista caída.