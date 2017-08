Galo se reabilita contra Fla

O Atlético Mineiro se recuperou da frustrante eliminação na Copa Libertadores para o modesto Jorge Wilstermann, da Bolívia, no meio de semana, ao vencer o Flamengo por 2 a 0, ontem, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro - a abertura do returno.Acertado com o clube rubro-negro carioca para substituir o técnico Zé Ricar...