Galo muda comando para buscar 1ª vitória

Caio Autuori é lançado de auxiliar-técnico a treinador do Galo no Goianão

Ainda sem conquistar vitória no Estadual, Crac e Anápolis se enfrentam hoje, em Catalão, em busca desse objetivo. Leão do Sul e Galo da Comarca medem forças às 17 horas, no Estádio Genervino da Fonseca.

O jejum de triunfo incomoda dois dos clubes que já conquistaram títulos na elite do Estadual. Pior para o Anápolis, que perdeu a paciência e demitiu o técnico Charles Fabian, após um empate (0 a 0, com o Itumbiara) e uma derrota (3 a 0 para o Vila). Foi a primeira demissão de um treinador no Goianão. Isso após a 2ª rodada.

Ontem, o Anápolis efetivou o auxiliar Caio Autuori, filho do técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori. No ano passado, também houve a troca de treinador durante o Goianão no Galo. Ramon Menezes foi substituído por Valdemar Lemos, o time evoluiu e foi vice-campeão.

O Crac esperava embalar no início da competição. A projeção era vencer Rio Verde (em campo neutro, em Itumbiara) e Goianésia (em Catalão), mas o Leão do Sul empatou duas vezes. No jogo de hoje, a novidade pode ser a estreia do volante Francesco, que foi campeão da Série C de 2015 pelo Vila Nova.

Em Iporá

O Itumbiara tenta fazer funcionar o seu ataque, enquanto o Rio Verde busca acertar sua defesa para alcançarem a primeira vitória no Estadual. Hoje, às 17 horas, no Estádio JK, o tricolor recebe o alviverde pela 3ª rodada.

As duas equipes ocupam o 4º lugar nos grupos A e B. A equipe da casa vem de dois empates contra Anápolis, fora, e Aparecidense, em seus domínios.

Por outro lado, o Rio Verde, que empatou por 2 a 2 com o Crac, na estreia, e perdeu para o Goiás, por 2 a 0, na Serrinha, tenta equilibrar a defesa, a mais vazada.