Galo efetiva Autuori como técnico e contrata Robston

O Anápolis efetivou Caio Autuori no comando do clube após a saída de Charles Fabian, técnico demitido após um empate e uma derrota nas duas rodadas iniciais do Campeonato Goiano.

Na lanterna do Grupo A, com apenas 1 ponto, o Galo enfrenta o Crac na 3ª rodada do Estadual, neste domingo (5), em Catalão.

Caio Autuori é filho do técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, e exercia o cargo de auxiliar-técnico de Charles Fabian no Galo.

Outra novidade no vice-campeão goiano de 2016 é o volante Robston. O jogador foi anunciado pelo clube como reforço para a temporada.