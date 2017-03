Galo busca primeira vitória no Campeonato Goiano

Dono da pior campanha, até o momento, no Goiano, o Anápolis visita o Iporá, hoje, às 15h30, no Estádio Ferreirão. A expectativa do Galo é buscar, finalmente, a primeira vitória na competição e deixar a zona de rebaixamento. O jogo vale pela 2ª rodada do 2º turno.

Com 8 pontos no Grupo A, os iporaenses chegaram a ocupar a faixa de classificação às semifinais. Agora, o caçula da 1ª Divisão quer seguir mostrando força em seus domínios para continuar perto dos primeiros colocados. Neste jogo, no entanto, o técnico Everton Goiano não terá o volante Everton Luís, suspenso pelo 3º amarelo. Arthur entrar em seu lugar. Já o Galo deverá ter mudanças mais profundas, inclusive com a adoção de um novo sistema tático, o 3-5-2.

O Anápolis deve ter a entrada do zagueiro Wesley, no lugar do experiente volante Robston. Neilson deve ser o ala direito. No ataque, Thiago Santos pode estrear.