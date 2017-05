Galeria de fotos: a história de Atlético 1 x 2 Flamengo em imagens

O Atlético fez um jogo de muita entrega e teve boa atuação diante o Flamengo, mas não conseguiu vencer, sofreu a derrota por 2 a 1 e está eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe se volta para a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual é lanterna. Em imagens dos repórteres fotográficos Weimer Carvalho e Marcello Dantas, veja a história do jogo desta quarta-feira (24), no Serra Dourada

Weimer Carvalho