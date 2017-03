Futuro de Walter segue sem definição no Goiás

A diretoria do Goiás segue o processo de sindicância interna que foi instaurada no clube para apurar o caso de agressão de Walter ao colega de trabalho Matheus. Uma comissão foi criada para avaliar o caso e ouvir as pessoas a ele ligadas. Ontem foi o dia de ouvir a versão do atacante Walter.Os nomes dos integrantes dessa comissão não foram revelados pelo clube. O cert...