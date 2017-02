Futuro de Walter no Goiás é definido na próxima quarta-feira

Na próxima quarta-feira, 1º de março, o destino do atacante Walter no Goiás será definido. O jogador foi suspenso após agredir com uma cotovelada o goleiro Matheus, durante o treino da última sexta-feira (24). O incidente aconteceu em Rio Verde (GO), onde o time esmeraldino jogou pelo Goianão no sábado (25).

A agressão de Walter chegou a deixar o goleiro inconsciente. Matheus precisou ser internado e passou por uma tomografia no crânio para excluir qualquer possibilidade de lesões mais sérias.

Desde episódio, Walter segue afastado dos compromissos do clube.