Fotógrafo do Jornal do Tocantins atingido por kart recebe alta

O editor de fotografia do Jornal do Tocantins, Elias Oliveira, que ficou ferido após ser atingido por um kart durante a primeira etapa do estadual do esporte, recebeu alto no final da manhã desta segunda-feira (20). Ele passou por uma cirurgia no pé nesse domingo (19). O fotógrafo quebrou o tornozelo e teve escoriações pelo corpo.

Acidente

O acidente aconteceu na manhã de ontem no kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas. O caso aconteceu durante a prova da categoria 125 cilindradas, quando dois veículos se chocaram na pista. O kart em que estava Neto Vidal saiu da pista e atingiu Oliveira.