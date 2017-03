Fotógrafo do Jornal do Tocantins é atingido por kart durante primeira etapa do estadual

O editor de fotografia do Jornal do Tocantins, Elias Oliveira, ficou ferido após ser atingido por um kart durante a primeira etapa do estadual de Kart, que aconteceu no kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, manhã desse domingo (19).

Segundo informações preliminares, o fotógrafo quebrou o tornozelo, teve escoriações pelo corpo e passou por exames. Na hora do acidente, estava acontecendo a prova da categoria 125 cilindradas e tinham oito pilotos competindo na categoria. Ao todo, as duas categorias, a de 125 cc e a de 400 cilindradas, contam com a presença de 15 pilotos. Ainda segundo informações, dois veículos se chocaram na pista e o kart em que estava Neto Vidal saiu da pista atingindo Oliveira.

Conforme o pai do piloto envolvido no acidente Marcos Vidal a prova foi suspensa após o acidente, uma vez que a ambulância teve que se deslocar com Oliveira ao Serviço de Atendimento da Unimed (SAU). Ainda conforme Vidal, a corrida é fiscalizada pela Federação de Automobilismo do Tocantins (FAT). A continuação do evento está prevista para o período da tarde, porém sem horário definido.