Forte no interior, Dragão joga para encaminhar vaga

No Goianão, o Atlético deixou de ser regular em Goiânia. Porém, se diferenciou ao jogar no interior. Já venceu três vezes: Iporá (1 a 0), Itumbiara e Crac (ambos por 3a 0). Não levou gol fora e tem defesa menos vazada (7 gols sofridos em 10 jogos). Hoje, encaminhará vaga à semi se bater Rio Verde, fora, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, às 16 horas. João Pedro, após faz...