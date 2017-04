Fora de semi, Dragão inicia projeto para disputar competições nacionais

Eliminado na semifinal do Estadual, em duas partidas disputadas contra o Goiás - perdeu por 2 a 1 e empatou por 0 a 0 -, o Atlético já parte para reformular o elenco, fazer intertemporada intensa, buscar mais jogadores no mercado e se preparar para a disputa de competições nacionais que terá à frente, a partir de maio: a Copa do Brasil, que terá o Flamengo como adversário...