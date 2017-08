Fora de casa, Vila Nova perde para o Juventude, mas segue no G-4 da Série B

Para manter a distância para os times fora da zona de classificação para a Série A, nessa sexta-feira (18), o Vila Nova foi até o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude. Porém, o colorado deixou os donos da casa usar a sua principal jogada, a bola parada e acabou derrotado por 1 a 0, com gol do atacante Tiago Marques.

Mesmo com a derrota, o colorado permanece dentro do G4, com 35 pontos. Na próxima rodada, o Vila Nova volta a Goiânia, onde enfrenta o ABC, no Serra Dourada, às 16h30. Essa partida é importante, porque os portões serão reabertos, após o tigre cumprir suspensão por briga de torcida.

O jogo

Com um sistema defensivo bastante compacto, o Vila começou fazendo uma partida bastante pegada contra o Juventude, que não conseguia infiltrar na linha defensiva colorado. Tanto que a primeira jogada de mais perigo do time gaúcho só ocorreu aos 21 minutos, com Tinga, que não conseguiu finalizar.

O Vila Nova manteve a sua postura na defesa e tentava explorar os contra-ataques. Aos 24 minutos, a bola sobrou para Alan Mineiro na intermediária, o meia carregou e finalizou, mas a bola foi fraquinha. Os donos da casa voltaram a assustar aos 39 minutos, Juninho tabelou com Leílson e o meia chegou cruzando, mas antes que a bola chegasse nos pés de Tiago Marques, o goleiro Luís Carlos interceptou a bola.

A melhor chance do jogo foi do Vila Nova. Aos 43 minutos, Alan Mineiro deixou Maguinho na cara do gol, que tentou driblar o goleiro, mas na hora do chute, o lateral que estava desequilibrado mandou para fora.

O segundo tempo começou com o Vila tendo outra grande chance. Aos 3 minutos, Maguinho cruzou da direita, Moisés dominou e de calcanhar achou Alípio, na batida o atacante mandou em cima do goleiro Matheus Cavichioli. Aos 13 minutos, Maguinho novamente levou perigo. O lateral recebeu na direita e mandou uma bomba, a bola passou tirando tinta do travessão.

Mesmo sem a posse de bola, o Vila era quem tinha as melhores chances. Aos 22 minutos, Alan Mineiro cobra falta na cabeça de Geovane, que manda a bola na trave. A resposta do Juventude veio dois minutos depois. Tiago Marques solta uma bomba da intermediária, para uma grande defesa de Luís Carlos.

Quando o Vila era melhor no jogo, o Juventude usou a sua principal arma, a bola parada. Após cobrança de escanteio, Tiago Marques aproveitou desvio e mandou para o fundo das redes.

Tiago Marques marca seu 11º gol na Série B, é um dos artilheiros da competição! Juventude 1x0 Vila Novapic.twitter.com/THsNIiT3xE — Goleada Info (@goleada_info) 18 de agosto de 2017

Aos 38 minutos, o volante Lucas acabou sendo expulso e com um a mais, o Vila foi para cima.

Aos 45, Moisés quase marcou um golaço, o atacante arriscou de longe, mas o goleiro do Juventude fez grande defesa. Mesmo com um homem a mais, o colorado não conseguiu romper a defesa dos gaúchos. Final de jogo, Juventude 1, Vila Nova 0.

Ficha do Jogo: Juventude x Vila Nova

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Árbitro: Felipe Duarte Verajão (ES)

Assistentes: Fabiano Ramires (ES) e Vanderson Zanotti (ES)

Juventude: Matheus Cavichioli; Tinga (Vidal), Domingues, Micael, Bruno Collaço; Fahel, Lucas, Leilson, Caprini (Felipe Lima), Juninho (Vacaria); Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Vila Nova: Luís Carlos; Brunão (Léo Rodrigues), Guilherme Teixeira, Wesley Matos, Gastón; PH (Tiago Adan), Geovane, Maguinho (Mateus Anderson), Alan Mineiro; Moisés, Alípio. Técnico: Hemerson Maria.

Gol: Tiago Marques aos 34’ do 2º tempo.