Fora de casa, Atlético bate o líder Corinthians por 1 a 0

O Dragão conseguiu uma façanha. Com boa marcação e gol em jogada aérea, o Atlético bateu o líder Corinthians, por 1 a 0, neste sábado, no Itaquerão, em São Paulo. O único gol da partida foi feito pelo zagueiro Gilvan, no início do 2º tempo.

Com o resultado, o Dragão permanece na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. A distância para o primeiro time fora do rebaixamento, a Chapecoense, caiu para sete pontos. O Corinthians segue na liderança com 50 pontos, 10 a mais que o vice-líder Grêmio.

O Atlético só volta a campo no dia 11 de setembro, quando recebe o Bahia no Estádio Olímpico, às 20 horas. Um dia antes, o Corinthians faz clássico com o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro.

O jogo

Com uma postura defensiva, o Atlético entrou em campo determinado a marcar o Corinthians e tentar aproveitar uma eventual falha do líder do campeonato. Apesar da marcação, o Corinthians conseguiu criar pelo menos quatro boas oportunidades para abrir o placar.

Aos 25, Marcos defendeu finalização potente do atacante Kazim. O Dragão até assustou com cabeceio de Jorginho aos 35 minutos. No entanto, a melhor chance do 1º tempo saiu dos pés do lateral direito Fagner. Aos 37, o corintiano chutou cruzado e carimbou a trave direita.

Só que o placar foi alterado pela primeira vez pelo Dragão. Antes do segundo minuto do 2º tempo, Bruno Pacheco cruzou na área e Gilvan cabeceou no primeiro poste para abrir o placar.

Atrás no placar, o Corinthians se lançou ao ataque. Aos 12, o meia Rodriguinho parou em grande defesa de Marcos. No rebote, Clayson perdeu gol feito. Cinco minutos depois, Kazim teve chance clara e finalizou bem, mas Marcos saltou e fez grande defesa.

O Dragão conseguiu se segurar na defesa e conquistar a vitória fora de casa.

Ficha técnica

Local: Itaquerão, em São Paulo

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Cleberson do Nascimento Leite (PE)



Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés (Carlinhos); Gabriel (Camacho), Maycon, Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Clayson; Kazim. Técnico: Fábio Carille

Atlético: Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Igor (Marcão), Paulinho, Luiz Fernando (Niltinho), Jorginho e Andrigo; Walter. Técnico: João Paulo Sanches

Gols: Gilvan a 1' do 2ºT (Atlético)

Cartões amarelos: Igor, Andrigo, Walter, Marcos, Paulinho (Atlético)

Público: 40.581 pagantes