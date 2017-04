Fora da final, Dragão inicia projeto para disputar competições nacionais

Eliminado na semifinal do Estadual, em duas partidas disputadas contra o Goiás - perdeu por 2 a 1 e empatou por 0 a 0 -, o Atlético já parte para reformular o elenco, fazer intertemporada intensa, buscar mais jogadores no mercado e se preparar para a disputa de competições nacionais que terá à frente, a partir de maio: a Copa do Brasil, que terá o Flamengo como adversário das oitavas de final, e Série A do Brasileirão, na qual estreará dia 15, fora, contra o Coritiba.

A partir de hoje, medidas começam a ser tomadas. O elenco será reformulado - seis atletas já foram contratados (Igor, Eduardo, Walter, Everaldo, Marcão e Walterson) - e pelo menos cinco dos que vieram no início deste ano não devem ficar. Eles serão procurados para fazer acordos (rescisões e empréstimos).

A direção não confirmou ou citou nomes, mas alguns atletas que vieram como apostas ou até com boas referências, como Negueba, Willians, Abuda, Daniel Borges, Alípio e Daniel dos Anjos, não agradaram. Deverão ter a situação avaliada no clube.

O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, confirmou apenas que mais um volante, oriundo do futebol paulista, deve chegar hoje - o nome não foi revelado por estar na parte final da negociação.

Adson Batista garantiu a permanência de Marcelo Cabo para dirigir o Dragão. Porém, há a exigência para que o time tenha perfil diferente. Ontem, Marcelo Cabo teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, com data retroativa a 1º de abril.

Na intertemporada, a maior parte dos treinos será em dois períodos. Sábado, às 9h30, haverá amistoso com o Anápolis.