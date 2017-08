Força Atlética estreia na Liga Nacional com vitória

A Força Atlética, uma das duas equipes femininas que representam o Handebol goiano na Liga Nacional, estreou com vitória na competição nacional. Por 32 a 26, o time goiano bateu o Stilo Handebol, do Mato Grosso do Sul.



A partida, assim todo o torneio, foi realizado em Anápolis, no Ginásio Internacional Newton Faria. Os destaques do duelo foram Elhise Santos e Tayane Santos, a dupla marcou 15 dos 32 pontos da Força Atlética.



Na visão do técnico Jorge Castilho, o time goiano não apresentou ainda toda sua capacidade, mas soube aproveitar os contra-ataques para garantir a primeira vitória na Liga Nacional. "Jogo de estreia é sempre complicado, mas o importante é que vencemos e seguimos confiantes. Queremos vencer essa etapa aqui em Goiás", frisou o treinador.



A Liga Nacional é disputada em sistema de conferências. A primeira está sendo realizada no Centro-Oeste. As outras Conferências são Sudeste, Norte e Nordeste.



Nesta quinta-feira, (3), às 15 horas, a Força Atlético volta a quadra. Diante do CFC Trindade.