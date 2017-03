Foguete está liberado para jogar pelo Vila

No elenco do Vila, a única posição que não havia dois jogadores era na lateral direita, porém esse problema foi sanado. O lateral Foguete, que veio por empréstimo do São Paulo, chegou nessa semana para disputar a vaga com Maguinho. Com o titular suspenso, o novo jogador, que vinha treinando no tricolor, ganhou uma oportunidade no time titular.

O que faltava para a estreia do jogador ocorrer nesse próximo final de semana, era ele ser regularizado, fato que ocorreu na tarde desta quinta-feira (9), assim Foguete está liberado para ir até Goianésia, onde o Vila enfrenta o Azulão do Vale, pela 9ª rodada do Goianão, no Estádio Valdeir José de Oliveira e deve ser testado pelo técnico Mazola Júnior.