Fluminense quer reverter histórico de eliminações

O Fluminense também terá importantes retornos ao time principal. Na derrota por 3 a 1 para o Botafogo no domingo (8), pela Taça Rio, o técnico Abel Braga poupou a maioria dos jogadores considerados titulares - destes, apenas Orejuela e Douglas estiveram na formação inicial. Agora com força máxima, a equipe tricolor espera anotar gols na partida de ida para jogar com ...