Flamengo volta a vencer o Atlético e avança na Copa do Brasil

A sequência de 45 dias sem vitórias do Atlético na temporada será estendida por pelo menos mais quatro dias. Na noite desta quarta-feira, no Serra Dourada, o Dragão foi novamente superado pelo Flamengo. Dessa vez pelo placar de 2 a 1 - gols de Guerrero e Matheus Sávio (Flamengo). Jorginho descontou para o Atlético.

Com o resultado, depois de empatar sem gols na partida de ida, o Atlético se despediu da Copa do Brasil e está eliminado do torneio nacional. O Flamengo, por sua vez, avança à fase quartas de final do torneio nacional. O próximo adversário do clube carioca será conhecido por sorteio.

Agora, Atlético e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Dragão, no próximo domingo, recebe o Corinthians, no Serra Dourada, às 16 horas. No mesmo dia e horário o Flamengo visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

1º tempo

Após o confronto do último sábado, quando o Atlético foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, o técnico Marcelo Cabo afirmou em coletiva que iria ‘sacudir’ o elenco atleticano para o jogo desta quarta-feira. A sacudida do treinador funcionou. Primeiro com ele, que no esquema tático levou a melhor sobre o colega Zé Ricardo. O mesmo vale para a postura do time após início de jogo devagar.



Novamente tendo menor posse de bola, o Dragão começou a partida de forma lenta e sofrendo com alguns impedimentos. Não demorou muito para o castigo chegar. Aos 15 minutos, após cobrança de lateral, a bola foi tocada por Rodinei e encontrou o pé direito do atacante Guerrero. O peruano apenas dominou a pelota e fuzilou as redes do goleiro Felipe. Foi o 13º gol do artilheiro flamenguista em 20 jogos na temporada.

O brio atleticano, no entanto, foi acionado após o tento do rival rubro-negro. O Atlético, ainda no primeiro tempo, empatou a estatística de posse de bola e partiu para cima. Segundo dados do Footstats, foram dez finalizações dos comandados de Marcelo Cabo. Seis no alvo.

A persistência atleticana obteve resultado quando Jorginho deixou tudo igual no placar. Após cobrança de lateral, assim como no gol do Flamengo, o atacante Everaldo desviou com as costas e a bola encontrou a cabeça do camisa 10 do Dragão. Depois, foi só correr para o abraço e deixar viva a esperança do Atlético de eliminar o Flamengo, na Copa do Brasil.

2º tempo

Os últimos 45 minutos da decisão entre Atlético e Flamengo ficaram marcados pela postura ofensiva das duas equipes. Nos primeiros 15 minutos da etapa decisiva, Júnior Viçosa, Igor, Roger Carvalho (Atlético), Réver e Guerrero (Flamengo) tiveram chances de balançar as redes de Alex Muralha e Felipe, respectivamente. A pontaria em dia dos atletas forçaram belas defesas dos arqueiros, que se tornaram os destaques das agremiações no 2º tempo.

Criticado na última semana por conta da eliminação na Copa Libertadores da América, o técnico Zé Ricardo manteve as esperanças em cima do meia Matheus Sávio. Isso, mesmo quando recebeu vaias e gritos de “burro, burro” da torcida do Flamengo. A insistência e confiança do treinador na promessa do Flamengo deu resultado na noite desta quarta-feira.

Após cruzamento na pequena área, feito por Matheus Sávio, a bola passou por todo mundo e encontrou as redes do goleiro Felipe. O gol colocou o Flamengo na frente do placar novamente, diminuiu o ímpeto ofensivo atleticano e garantiu o time carioca na próxima fase da Copa do Brasil.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Jogo: Atlético/GO 1x2 Flamengo

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Danilo Ricardo Simon (SP)

Quarto árbitro: Roberto Giovanny Oliveira Silva (GO)

Atlético: Felipe; Jonathan (Eduardo), Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Luiz Fernando (João Pedro), Igor e Jorginho; Everaldo (Walterson) e Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

Flamengo: Alex Muralha; Rafael Vaz, Réver, Pará e Trauco (Mancuello); Márcio Araújo, Willian Arão, Renê, 2-Rodinei (Matheus Sávio) e Ederson (Rômulo); Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Gols: Guerrero, aos 12’ (Flamengo), Jorginho, aos 27’ do 1º tempo (Atlético) e Matheus Sávio, aos 34’ do 2º tempo (Flamengo)

Cartões Amarelos: Marcão, Luiz Fernando, Roger Carvalho (Atlético), Pará e Guerrero (Flamengo)



Público pagante: 13.211

Público Total: 14.709

Renda: R$ 570.275,00