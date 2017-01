Flamengo vence Palmeiras e conquista bicampeonato da Copa do Brasil sub-15

Flamengo bateu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo (22) e se consagrou bicampeão da Copa Brasil Infantil de Votorantim, em jogo no estádio Domenico Paolo Metidieri. O primeiro título do time carioca dessa temporada saiu no sub-15.

O único gol da partida que deu a vitória ao Rubro-Negro foi marcado pelo camisa 11, Lázaro, aos 12 minutos do segundo tempo.

O Flamengo encerra o campeonato com o título de bicampeão da Copinha sub-15, com direito ao melhor ataque, com 12 gols marcados. Melhor defesa, sofrendo apenas dois e, também, com o artilheiro do torneio, Vitor Hugo, com 4 gols anotados.

"Essa equipe que foi campeã hoje já havia vencido a Copa Dadazinho no ano passado, uma competição que também tem nível nacional. E todos se comportaram da mesma forma. É uma geração que, bem trabalhada, pode dar muitos bons frutos para o Flamengo no futuro", disse o treinador do time, Mário Jorge.

Jogando em casa, o Palmeiras pressionou o Flamengo desde o início da partida, mas se deparou com um esquema defensivo eficiente armado pelo Flamengo. O Rubro-Negro soube como controlar os ânimos e a pressão imposta pela equipe torcida paulista, equilibrou a partida e aproveitou a chance no jogo, garantindo assim o primeiro título de 2017.