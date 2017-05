Flamengo tem de mudar planos para receber o Atlético

Depois de o Atlético ser impedido de mandar o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil em Cariacica (ES), no dia 24 de maio, foi a vez de o Flamengo ter de mudar os planos. A intenção do presidente do clube carioca, Eduardo Bandeira de Mello, era de mandar o duelo de ida, na quarta-feira (10), no Estádio Luso-Brasileiro, porém, os laudos de liberação da praça esportiva não foram emitidos à tempo, e a partida foi confirmada para o Maracanã.

Assim, a série de três jogos entre os dois clubes neste mês já tem locais definidos. Na quarta-feira, às 19h30, o confronto ocorre no Maracanã e será válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 20, o novo encontro entre rubro-negros será no Serra Dourada, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. Quatro dias depois, haverá novo confronto no Serra, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Atlético pretendia mandar este último jogo em Cariacica (ES). Porém, a medida não foi possível pois o Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) veta a prática. O impedimento está expresso no 5º parágrafo do artigo 13 do documento, que determina que nas quatro últimas fases do torneio nacional não será permitido que um time mande seu jogo fora do seu estado de origem. Assim, o Dragão terá dois jogos seguidos diante do Fla no Serra Dourada.

A diretoria do Dragão acreditava que dois jogos em cinco dias contra a mesma equipe em Goiânia seria algo excessivo, por isso, chegou a abrir negociação para vender o mando de campo, em uma operação que renderia ao clube cerca de R$ 700 mil.