Flamengo lança uniforme inspirado na década de 1980

O Clube de Regatas do Flamengo apresentou nesta terça-feira (25) sua nova camisa. O uniforme é inspirado na década de 1980, a Era de Ouro carioca, onde grandes nomes do futebol vestindo a camisa rubro negra conquistaram do Rio de Janeiro ao Mundo. Os craques do atual elenco Diego e Willian foram os modelos da peça que será utilizada na temporada 2017.

Além de contar com listras mais largas, o novo uniforme apresenta uma novidade no design: a Gola Henley, que misturam as camisetas clássicas e polos. O escudo continua o mesmo, assim como a estrela em referência ao intercontinental de 1981. O responsável pela Adidas Brasil (fornecedora do material esportivo do Rubro-negro carioca) Luiz Gaspar destaca a importância da década de ouro para o clube.

“A década de oitenta é muito especial para o Flamengo. Época de craques como Zico, Junior, Tita e Adílio, entre tantos outros. As listras mais largas relembram grandes títulos e alegrias daquela época. Sem dúvida, essa é uma das camisas mais lindas da história do Flamengo”, ressalta o empresário.

A venda na loja da Adidas, lojas virtuais e loja oficial do clube começa nesta quarta feira (26) e a nas principais lojas do varejo a partir do dia 3. A camisa vai custar R$ 249, 99 (adulto) e R$ 229,99 (feminino e infantil).

O Flamengo estreará o Manto no dia 3 de maio, em partida pela Taça Libertadores da América, contra a Universidad Católica, do Chile.