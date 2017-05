Flamengo chega à Goiânia com festa da torcida no aeroporto

Com apoio da torcida, a delegação do Flamengo desembarcou em Goiânia na noite desta terça-feira (23) para a disputa da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. A bola rola às 21h45 desta quarta (24), no Estádio Serra Dourada.

A partida marcará a terceira e última exibição do rubro-negro carioca na capital goiana em 2017. No dia 21 de janeiro, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo perdeu um amistoso para o Vila Nova por 2 a 1, em grande noite do atacante Wallyson. Já no último sábado (20), o Flamengo goleou o Atlético por 3 a 0, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O atual campeão carioca não poderá contar com o atacante colombiano Orlando Berrío e com o meia Everton, além de Gabriel, que tem uma fratura na costela. Rodinei deve ser a opção para a vaga do jogador lesionado. Presença garantida no ataque do Flamengo é a do peruano Paolo Guerreiro, que não atuou na partida de ida, no último dia 10, no Maracanã.

Outra notícia boa para Zé Ricardo e para os torcedores flamenguistas é que o jovem atacante Vinícius Júnior, de apenas 16 anos, estará no banco de reservas e deverá ser utilizado na partida. Na tarde desta terça, Flamengo e Real Madrid anunciaram um acordo pelo atleta, onde o clube carioca receberá R$ 164 milhões. Vinícius Júnior será obrigatoriamente vendido em julho de 2018, quando atingirá a maioridade.

O provável Flamengo para o duelo no Serra terá Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello, Matheus Sávio e Rodinei; Guerrero.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Atlético precisa vencer para avançar às quartas de final do principal torneio de mata-mata nacional. Igualdade com gols dá a classificação ao Flamengo, assim como qualquer vitória do rubro-negro carioca. Novo empate sem gols levará a decisão da vaga para os pênaltis.

Confira o valor dos ingressos e os pontos de venda:

Ingressos:

- Arquibancada: R$ 80

- Cadeira: R$ 120

* Apostas na “Timemania” marcando o Atlético-GO como time de coração pagam meia-entrada nos dois setores do Serra Dourada

Pontos de venda (24/05):

- Centro de Treinamentos do Atlético-GO (Rua Vitória Régia, Qd. 01, Lt. 20, Setor Urias Magalhães, Goiânia) - 8h30 às 18h

- Fábrica da Super Bolla (Rua Presidente George Washignton, 261, Jardim Presidente, Goiânia) - 8h30 às 17h30

- Estádio Antônio Accioly (Avenida Perimetral, 921, Setor Campinas, Goiânia) - 8h30 às 17h30

- Estádio Olímpico (Rua 74, esquina com a Avenida Paranaíba, Centro, Goiânia) - 8h30 às 17h30

- Bilheteria do Estádio Serra Dourada

- Internet: www.primedigital.com