Flamengo anuncia Berrío, campeão da Copa Libertadores de 2016

O Flamengo anunciou a contratação do atacante Orlando Berrío. A negociação foi fechada na última quarta-feira (25). Porém, o clube precisava resolver os trâmites burocráticos para oficializar a transferência. Campeão da Copa Libertadores de 2016, o colombiano é o quarto reforço rubro-negro para a temporada.

Aos 25 anos - completa 26 em 14 de fevereiro -, ele se destacou com a camisa do Atlético Nacional no ano passado, quando disputou 52 jogos e fez 17 gols. Berrío foi peça importante no título continental e chamou a atenção de diversos clubes.

Apesar do mercado concorrido, prevaleceu a vontade do jogador em atuar no futebol brasileiro para que o acerto com o Flamengo fosse realizado. O atleta também já não vivia uma relação das melhores com a diretoria do Atlético Nacional por conta do desgaste.

Na opinião da diretoria, Orlando Berrío chega para preencher uma lacuna importante no time do Flamengo. Ele é o atacante de lado de campo procurado pela diretoria para se encaixar no esquema adotado pelo técnico Zé Ricardo.

Berrío é o quarto jogador contratado pelo Flamengo para a temporada 2017. Antes dele, chegaram o lateral esquerdo Miguel Trauco, o meia Conca e o volante Romulo. Por outro lado, o clube emprestou o goleiro Paulo Victor por um ano e meio para o Gaziantepspor, da Turquia, e vendeu o lateral Jorge ao Monaco, da França, por R$ 30,5 milhões - embolsando R$ 22,7 milhões.